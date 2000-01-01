06.06 06:29 MIGnews.com

Страховка двухколесного автотранспорта станет дешевле

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Министерство финансов планирует значительно удешевить обязательную страховку (“битуах хова”) для двухколесного автотранспорта. Стоимость “битуах хова” для мотоциклов и скутеров снизится примерно на 15%, что поможет их владельцам сэкономить сотни шекелей в год.В министерстве финансов надеются, что этот шаг приведет к дополнительному снижению дороговизны жизни, а также уменьшит загруженность дорог, поскольку молодежь предпочтет мотоциклы и скутеры автомобилям. Кроме того, удешевление обязательной страховки должно бороться с опасной тенденцией: по данным полиции, все больше владельцев двухколесного транспорта ездят вообще без страховки, поскольку не могут себе ее позволить.Реформу обязательного страхования для двухколесного транспорта продвигают министр финансов Моше Кахлон и глава отдела капитала, страхования и накопительных фондов при Минфине Дорит Селингер. Они рекомендовали снизить стоимость “битуах хова” для мотоциклов и скутеров на 25%, однако в соответствии с рекомендациями комиссии Винограда параллельно повышается процент отчислений в Институт национального страхования (“Битуах Леуми”), таким образом стоимость страховки снизится всего на 15%.Снижение тарифов вступит в силу после того, как министр финансов Моше Кахлон подпишет соответствующий указ, а экономическая комиссия Кнессета одобрит его. В министерстве финансов не сомневаются в поддержке всех членов комиссии.В рамках реформы будут перераспределены доли финансовой ответственности в дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобиля и мотоцикла: если до сих пор водитель автомобиля оплачивал 75% выплаты за ранения мотоциклиста, то в результате реформы доля автомобилиста вырастет до 95%. Соответственно, снизится участие мотоциклиста, что приведет к удешевлению страховки. Снижение доли участия приведет также к снижению рисковой стоимости для страховки мотоциклиста.“Сегодня водители двухколесного транспорта платят за страховку непомерно много в сравнении с автомобилистами, - прокомментировал министр финансов Моше Кахлон свое решение. - Мой указ призван уменьшить тревожную тенденцию, когда мотоциклисты вовсе не страхуют свою жизнь. Обещаю продолжить борьбу с дороговизной жизни в Израиле во всех ее проявлениях, и снижение страховки двухколесного транспорта - далеко не последний шаг в этом направлении”.По данным дорожной полиции, почти половина мотоциклистов и скутеристов в Израиле ездят без страховки, поскольку “битуах хова” обходится примерно в 5.500 шекелей в год, вчетверо больше, чем за автомобиль, который стоит дороже. Если учесть, что большинство владельцев двухколесного транспорта - это молодежь, становится понятно: они попросту не могут себе позволить такие расходы.Следует отметить, что снижение стоимости обязательного страхования мотоциклов и скутеров - результат борьбы владельцев двухколесного транспорта, в течение многих лет протестовавших против завышенных поборов.