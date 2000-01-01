05.06 02:36 MIGnews.com

Голландский доктор подменял донорскую сперму своей

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В Нидерландах владелец клиники Bidjorp Medical Centre под Роттердамом подменял донорскую сперму на свою в десятках случаев. 23 семьи обратились в суд с требованием проверить ДНК умершего владельца банка спермы Яна Карбаата, передает "Би-би-си".Заявители иска подозревают его в том, что он незаконно стал отцом около 60 детей.Так как Карбаат скончался в апреле этого года, тесты ДНК будут проводиться на основе предметов, которые следователи намерены изъять из его дома.Сам Ян Карбаат называл себя «пионером в области искусственного оплодотворения». Однако его клиника была закрыта в 2009 году после появления информации о том, что он подделывал данные анализов и донорские описания, а также превышал допустимый лимит по соотношению числа доноров и детей.