05.06 08:58 MIGnews.com

Чай 21-го века: просто, элегантно, модно

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Человечество заваривает чай на протяжении вот уже нескольких тысячелетий. Казалось бы, разве в этой сфере могут быть какие-нибудь инновации? Оказывается, могут!Чай пользуется огромной популярностью во всем мире. Миллионы людей начинают свое утро с чашечки ароматного «Эрл Грея» или богатого антиоксидантами зеленого чая. Китайцы, стоящие у истоков употребления этого бодрящего и гармонизирующего напитка, приписывали его изобретение легендарному правителю и культурному герою Шень-Нуну, жившему в третьем тысячелетии до нашей эры: якобы он перепробовал отвары множества растений, в конце концов выбрав именно чай, благодаря его чудесным свойствам. С тех пор заварные чайники стали неотъемлемой частью китайской культуры, а начиная с 17-го века постепенно перекочевали и в Европу. В Новом Свете чай тоже стал важной частью культуры и истории – не будем забывать о том, что американская революция началась именно с так называемого «Бостонского чаепития».Новое слово в «чайной культуре» было сказано в начале 20-го века, когда американский торговец Томас Салливан придумал, а немецкий инженер Адольф Рамбольд усовершенствовал идею чайного пакетика – сперва шелкового, а затем бумажного. Этот простой, быстрый и эффективный способ прекрасно гармонировал с бешеными ритмами 20-го века и благополучно дошел до наших дней. Казалось бы, разве в этой сфере еще могут быть какие-то инновации? Оказывается, могут!Новейший тренд: чай из капсул в «космическом» стилеВ свое время «великий комбинатор» Остап Бендер утверждал: мол, «сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду — разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Шутки шутками, однако в последние годы в США и в Европе действительно набирает обороты новый элегантный тренд – приготовление чая из специальных капсул в кофе-машинах.«Чай из капсул?!» - удивитесь вы. «Да это же звучит почти как еда из тюбиков, которой питаются космонавты!» Да, это необычно, прикольно, стильно и слегка футуристично. Как и многие гениальные изобретения, это идея очень проста. Все, что требуется, - обычная кофе-машина и капсулы чая. Процесс заварки осуществляется под высоким давлением, благодаря чему готовый чай получается быстрее, чем из пакетиков. Качество, вкус и аромат получившегося напитка ничем не уступают чаю, приготовленному привычным и несколько приевшимся способом; при этом вы сможете приятно удивить ваших гостей, подарить и себе, и им новые ощущения, а также почувствовать себя крутым современным «чайным баристой».Как уже было сказано, подобные чайные капсулы входят в моду во многих странах мира. Теперь с ними сможем познакомиться и мы - благодаря компании Wissotzky, первой в Израиле применившей эту технологию в широких масштабах. В новую серию капсул входят три вида чая: ягодно-травяной чай со вкусом лесных ягод, зеленый чай с привкусом лимонной травы и вербены, а также любимый многими чай Earl Grey со вкусом бергамота. Разумеется, летом из них можно делать и вкусный, утоляющий жажду и освежающий холодный чай. Капсулы рассчитаны на кофе-машины “Nespresso”, вышедшие на израильский рынок до 2015 года. Одно нажатие – и ваш чай готов! Любимые вкусы и ароматы Wissotzky – теперь и в капсулах!