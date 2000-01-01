Никаких отмен: Участники Евровидения готовятся к конкурсу
Эскалация на границе с Газой - не помеха для участников песенного конкурса "Евровидение", которое уже скоро состоится в Тель-Авиве, сообщает The Times of Israel.
Молодые исполнители распевали свои песни, несмотря на ракеты террористов.
Когда в субботу утром на сцену вышел представитель от Кипра, чтобы начать первый день официальных репетиций в Тель-Авиве, террористы выпустили сотни десятки ракет в направлении Сдерота и Ашкелона.
Это был кошмарный сценарий для европейских организаторов концерта, израильских организаторов со всего мира, которые опасаются, что вспышка насилия может омрачить тщательно продуманное четырехдневное мероприятие в конце этого месяца.
Однако участники "Евровидения" не намерены сдаваться и готовы выступить на торжественном шоу.
"Мы несем ответственность за организацию Евровидения, а страна несет ответственность за безопасность граждан и людей", - сказал ведущий мероприятия Сиван Аврахами на пресс-конференции в субботу с группой D Mol из Черногории.
Один из членов D Mol сказал, что, хотя они ничего не знали о происходящем, "мы здесь, чтобы петь, и мы надеемся, что музыка победит все".