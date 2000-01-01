06.05 04:42 MIGnews.com

Девушка чуть не задушила американского морпеха (видео)

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Очевидцами весьма необычного случая стали служащие ВМС США, когда хрупкая, на первый взгляд девушка, Пейдж Ванзант едва не задушила их "брата по оружию".Правда, объяснение этому весьма простое Ванзант является бойцом смешанных единоборств и выступает под эгидой UFC - Абсолютного бойцовского чемпионата.Выступая перед морпехами, Пейдж показывала на добровольце удушающим прием. Обхватив несчастного вокруг шеи, она комментировала свои действия, как в течение нескольких секунд солдат потерял сознание и упал на ринг.Помочь ему прийти в себя пришлось другому участнику выступления – бойцу ММА Максу Холлоуэю.Очнувшись, военнослужащий встал и показал всем, что он в порядке.