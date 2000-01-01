05.05 21:36 MIGnews.com

Шакира впервые выступит в Израиле

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Поп-звезда Шакира порадует жителей Израиля – этим летом певица выступит с концертом в тель-авивском парке Яркон.Как сообщили в субботнем эфире "Хадашот", шоу назначено на 9 июля. Это выступление станет для 41-летней артистки ливано-колумбийского происхождения первым в Еврейском государстве за всю ее сценическую карьеру.Журналисты уже предсказывают давление со стороны антиизраильского движения Boycott, Divestment and Sanctions, под которым окажется дива.В то же время в самом Еврейском государстве она уже бывала – в 2011 году Шакира участвовала в президентской конференции Шимона Переса, на которой высказывалась в пользу инвестиций в образование.Будучи послом доброй воли детского фонда ООН (UNICEF ), в ходе того визита она посетила двуязычную израильско-палестинскую школу и встретилась с ее учениками – еврейскими и арабскими детьми. По окончанию визита она назвала Израиль "матерью культур и духовности".Напомним, что Шакира является одной из самых коммерчески успешных латиноамериканских артистов в истории – на ее счету более 140 млн. проданных записей.