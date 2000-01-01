05.05 19:36 MIGnews.com

В Саудовской Аравии построят первую церковь

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Королевство Саудовская Аравия, где ислам является официальной религией, впервые в истории заключило совместное соглашение с Ватиканом, согласившись построить церкви для проживающих в нем христиан.Договор был подписан в Эр-Рияде между генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мухаммедом бин Абдель Каримом Аль-Исой и президентом Папского совета по межконфессиональному диалогу кардиналом Жаном-Луи Таураном.16-20 апреля Тауран посетил Эр-Рияд, где встретился как с действующим королем Саудовской Аравии Салманом, так и его сыном, наследным принцем Мухаммадом Аль Саудом. Делегаты Ватикана также посетили Центр по борьбе с экстремизмом и встретились с верховным муфтием Саудовской Аравии Абдул-Азизом ибн Абдуллахом Аль-Шейхом.В обращении к руководству королевства кардинал напомнил о "сотнях тысяч" проживающих в нем христиан, заявив что Папа Римский Франциск "пристально следит за происходящим". Он выразил позицию Ватикана, которая заключается в равном отношении ко всем людям, вне зависимости от их вероисповедания, включая и атеистов, и призвал заложить основу для строительства в Саудовской Аравии мест отправления культа.В результате стороны подписали соглашение о строительстве церквей. В тексте документа подчеркивается ключевая роль религии как идеологии отказа от насилия, экстремизма, терроризма и обеспечения безопасности и стабильности во всем мире. Также стороны договорились создать координационный комитет для организации будущий встреч.Стоит отметить, что после того, как в марте в Катаре открылась первая церковь, Саудовская Аравия стала единственной страной Ближнего Востока, где нет ни единого христианского храма.