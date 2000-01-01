В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Jaffa Fest
3 мая в Тель-Авиве стартовал Международный театральный фестиваль Jaffa Fest, который начался с праздничного парада с участием оркестра скаутов «Цофим» совместно с израильским мимом Федором Макаровым и австралийским клоуном Адамом Ридом. Веселое шествие, в котором приняли участие сотни людей, прошло от площади яффских часов и завершилось у входа в театр Гешер уличным представлением. В мероприятии принял участие глава муниципалитета Тель-Авива-Яффо Рон Хульдаи, который торжественно включил фонтан у входа в Гешер и тем самым символизировал начало театрального фестиваля.
Первым спектаклем, который увидели зрители, стала постановка режиссера Евгения Марчелли "ГРОЗАГРОЗА" театра Наций, представленный фестивалем "Золотая Маска в Израиле". На сцену Гешера вышли Юлия Пересильд, Виталий Кищенко, Анастасия Светлова и другие ведущие актеры театра.
Перед началом спектакля прошла пресс-конференция, в которой приняли участие: Мария Ревякина - директор Фестиваля "Золотая Маска", Лена Крейндлина - гендиректор театра Гешер, Роман Кветнер - главный продюсер театра Гешер, режиссеры Евгений Марчелли и Викторо Рыжаков, актеры театра Юлия Пересильд, Анастасия Светлова и Андрей Бурковский.
"Мы благодарны дирекции Российской национальной театральной премии "Золотая маска", муниципалитету Тель-Авива и всем-всем, кто нам помогал в этом году организовать фестиваль. Мероприятия такого масштаба еще никогда не было в Яффо и надеюсь, теперь это станет доброй традицией", - отметила на пресс-конференции гендиректор театра Гешер Лена Крейндлина.
Фестиваль продлится до 2 июня и за это время израильские театралы смогут увидеть спектакли, представленные фестивалем «Золотая Маска в Израиле»:
«Солнечная линия», центр им. Мейерхольда (5 мая), «Магадан/Кабаре», театр «Около Дома Станиславского» (11 и 12 мая) и «Египетские ночи», Мастерская Петра Фоменко (25 и 26 мая). Также зрители смогут также побывать на концерте композитора Фаустаса Латенаса (29 мая) и посмотреть спектакль «Долгая жизнь» Нового Рижского театра в постановке Алвиса Херманиса (31 мая, 1 и 2 июня).
Кроме спектаклей, представленных фестивалем «Золотая Маска в Израиле», на разных сценических площадках Яффо можно будет увидеть работы театров из Германии, Италии, Турции и Австралии, побывать на специальных представлениях для детей, посмотреть оригинальные постановки и репертуарные спектакли театра Гешер.