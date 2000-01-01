Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Jaffa Fest | Фото: Виктория Шуб05.05 18:07   MIGnews.com

В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Jaffa Fest

3 мая в Тель-Авиве стартовал Международный театральный фестиваль Jaffa Fest, который начался с праздничного парада с участием оркестра скаутов «Цофим» совместно с израильским мимом Федором Макаровым и австралийским клоуном Адамом Ридом. Веселое шествие, в котором приняли участие сотни людей, прошло от площади яффских часов и завершилось у входа в театр Гешер уличным представлением. В мероприятии принял участие глава муниципалитета Тель-Авива-Яффо Рон Хульдаи, который торжественно включил фонтан у входа в Гешер и тем самым символизировал начало театрального фестиваля.

Первым спектаклем, который увидели зрители, стала постановка режиссера Евгения Марчелли "ГРОЗАГРОЗА" театра Наций, представленный фестивалем "Золотая Маска в Израиле". На сцену Гешера вышли Юлия Пересильд, Виталий Кищенко, Анастасия Светлова и другие ведущие актеры театра.
В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Jaffa Fest | Фото: Виктория Шуб

Перед началом спектакля прошла пресс-конференция, в которой приняли участие: Мария Ревякина - директор Фестиваля "Золотая Маска", Лена Крейндлина - гендиректор театра Гешер, Роман Кветнер - главный продюсер театра Гешер, режиссеры Евгений Марчелли и Викторо Рыжаков, актеры театра Юлия Пересильд, Анастасия Светлова и Андрей Бурковский.

"Мы благодарны дирекции Российской национальной театральной премии "Золотая маска", муниципалитету Тель-Авива и всем-всем, кто нам помогал в этом году организовать фестиваль. Мероприятия такого масштаба еще никогда не было в Яффо и надеюсь, теперь это станет доброй традицией", - отметила на пресс-конференции гендиректор театра Гешер Лена Крейндлина.
В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Jaffa Fest | Фото: Виктория Шуб
Фестиваль продлится до 2 июня и за это время израильские театралы смогут увидеть спектакли, представленные фестивалем «Золотая Маска в Израиле»:
«Солнечная линия», центр им. Мейерхольда (5 мая), «Магадан/Кабаре», театр «Около Дома Станиславского» (11 и 12 мая) и «Египетские ночи», Мастерская Петра Фоменко (25 и 26 мая). Также зрители смогут также побывать на концерте композитора Фаустаса Латенаса (29 мая) и посмотреть спектакль «Долгая жизнь» Нового Рижского театра в постановке Алвиса Херманиса (31 мая, 1 и 2 июня).
В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Jaffa Fest | Фото: Виктория Шуб
Кроме спектаклей, представленных фестивалем «Золотая Маска в Израиле», на разных сценических площадках Яффо можно будет увидеть работы театров из Германии, Италии, Турции и Австралии, побывать на специальных представлениях для детей, посмотреть оригинальные постановки и репертуарные спектакли театра Гешер.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:05
"Троянский конь" либерализма
18:57
На Каннском фестивале впервые откроют павильон "Палестины"
18:28
Воздушный змей террористов поджег пшеничное поле на юге
18:14
Анна Большова: "Мне всегда везло с партнерами"
17:52
Сара Нетаниягу готова компенсировать государству 50 тыс.
17:03
Израиль передаст Европе секретные документы Ирана
15:59
Германия будет отстаивать интересы Израиля в Совбезе ООН
15:33
У России может появиться газовый конкурент в Европе
13:43
Президент Ирана открестился от блокировки Telegram
12:52
Израиль не видит в РФ соперника на Ближнем Востоке
12:27
На Аляске активизировался мощный вулкан
11:54
Молния убила молодого футболиста
10:32
Далай-Лама рассказал, как заставить полицейских смеяться
09:36
Арабы устроили погром на КПП "Керем-Шалом"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus