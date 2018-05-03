06.05 01:33 MIGnews.com

Бритни Спирс вместе с возлюбленным взорвала соцсеть

Stronger together @samasghari 👯‍♀️🍏👯‍♀️ Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 3 Май 2018 в 1:24 PDT

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Американская исполнительница Бритни Спирс опубликовала видео, на котором она вместе со своим возлюбленным занимается фитнесом. Поп-принцесса поделилась видеороликом на своей странице в Instagram.За 12 часов ролик собрал более 2,8 млн. просмотров и почти миллион "лайков".В комментарии к видео Бритни лаконично отметила: "Stronger togeather" (Сильнее вместе).На данный момент видео посмотрели уже около 4 млн. человек.