06.05 00:15 MIGnews.com

Хакер украла у Пэрис Хилтон деньги и откровенные фото

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Женщина-хакер украла у светской львицы Пэрис Хилтон сотни тысяч долларов и откровенные фотографии. Взломщица по имени Пайтсар Бкхчаджан получила доступ к банковским счетам Хилтон и в течение двух лет похищала с них деньги.В 2015 году она использовала их для покупки билета на новогоднюю вечеринку в отеле Roosevelt в Голливуде. Общая сумма потраченных денег на вечеринке составила около 40 тысяч долларов.Кроме того, мошенница также направила электронное письмо одному из помощников Хилтон с просьбой перевести на свой аккаунт 80 тысяч долларов.Помимо этого, в руки преступнице попали откровенные снимки Хилтон в сервисе iCloud. Однако, как именно она ими воспользовалась, неизвестно.Жертвами взломов также стали отец светской львицы Рик Хилтон и сестра Никки.Злоумышленницу арестовали в прошлом году. Она признала себя виновной в сговоре и электронном мошенничестве. Девушке грозит 57 месяцев лишения свободы и выплата компенсации потерпевшей в размере 318,5 тысячи долларов.