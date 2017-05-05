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06.05 04:37   MIGnews.com

Ученые: ругань делает человека сильнее

Спортсмены, "накачивающие" себя руганью перед соревнованиями, действительно становятся от этого сильнее, заявляют британские медики, выступавшие на встрече Психологического общества Британии в Брайтоне, передает РИА Новости.

"Наши прошлые исследования показывали, что ругающиеся люди переносят боль лучше, чем те, кто терпит ее молча. Причина этого может заключаться в том, что ругань стимулирует симпатическую нервную систему, ту ее часть, которая мобилизует тело и заставляет сердце стучать сильнее в опасной ситуации. Если это так, то тогда ругающиеся люди должны становиться сильнее, что мы и проверили", — рассказывает Ричард Стивенс из Кильского университета (Германия).

Стивенс и его коллеги собрали три десятка добровольцев, каждый из которых прошел один из типичных тестов на силу или выносливость – крутил педали на велотренажере до изнеможения или же сжимал эспандер.

Половину участников эксперимента попросили выругаться перед началом теста. Во время упражнений ученые следили за сердечными ритмами и другими проявлениями физиологической активности, которые были связаны с работой симпатической нервной системы и которые, как предполагали исследователи, могли заставить добровольцев стать сильнее.

Как оказалось, ругань действительно делала спортсменов сильнее – они вырабатывали на 10% больше энергии во время работы на велотренажере и на 20% сильнее сжимали эспандер. Когда же ученые сопоставили эти результаты с данными замеров, их ожидал сюрприз – оказалось, что "накачка" руганью и физиологическая реакция на опасность не имели между собой ничего общего.

Это проявлялось в том, что частота сердцебиения, вариации в пульсе, артериальное давление и электрические свойства кожи никак не отличались у спортсменов, молчавших во время упражнений, и тех, кто заводил себя бранью. Поэтому причина того, почему ругань мобилизует человека и делает его более выносливым, пока остается загадкой. Как шутит Стивенс, "мы еще пока не до конца понимаем силу крепких выражений".
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