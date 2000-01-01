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flickr 06.05 02:16   MIGnews.com

У израильтянки начались схватки на концерте Джастина Бибера

Как и десятки тысяч других поклонников, которые собрались в парке Яркон в Тель-Авиве на концерте Джастина Бибера, жительница Бней-Брака Реут Зискинд с нетерпением ждала начала концерта.

К большому огорчению, однако, когда мировая поп-звезда вышла на сцену, Зискинд, которая была на 43-й неделе беременности, даже не успела услышать первую песню целиком, прежде чем у нее отошли воды.

23-летнюю новоиспеченную мать быстро эвакуировали в больницу Mayanei HaYeshua, где она родила здоровую девочку.

"У меня не было схваток, поэтому я не думала, что мне нужно отдыхать", - сказала Зискинд, которая попросила не раскрыть ее фотографию по причине скромности.

"Сначала я была разочарована тем, что мне не удалось увидеть это шоу, но теперь я счастлива, потому что у меня потрясающая дочь", - сказала она.

Зискинд, ультраортодоксальная женщина из Бней-Брака, рассказала о своем обожании 23-летней поп-звезды.

"Я современная женщина-харедим .Есть много женщин-харедим, которые любят Джастина Бибера. Когда я купила билеты, я был уверен, что буду рожать перед концертом или после него, но я никогда не думала, что буду рожать во время концерта. Если бы у меня был сын, я бы назвала его Джастином, но у меня родилась дочь, и мы назвали ее Хадар", - сказала Зискинд.
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