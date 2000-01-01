Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












instagram.com 06.05 03:27   MIGnews.com

Варнаве из Comedy Woman запретили въезд на Украину

Участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве запретили въезд на Украину сроком на пять лет. Об этом сообщает местное издание "Обозреватель", ссылаясь на официальный ответ пресс-службы СБУ.

Отметим, в марте этого года на Украине разгорелся скандал из-за того, что СБУ не стало заносить актрис Comedy Woman в черный список, несмотря на то что ранее они приезжали с гастролями в Крым. Позже в Госпогранслужбе объяснили, что их просто не успели уведомить о том, что российские юмористки "нарушили украинское законодательство".

Отметим, что помимо гастролей в составе Comedy Woman, после запрета СБУ Варнава лишится и работы телеведущей на одном из украинских телеканалов. 32-летняя россиянка с 2014 года является телеведущей развлекательного шоу "Хто зверху?" (Кто сверху?") на Новом канале.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:16
У израильтянки начались схватки на концерте Джастина Бибера
01:12
Наследник британского престола судится за голые фото жены
00:32
У женщины в ухе поселился паук
23:51
Стивену Сигалу запретили въезд на Украину
22:24
В Белоруссии казнили первого человека с начала года
21:53
ЮНЕСКО ратифицировал анти-израильскую резолюцию
21:52
Российская парашютистка погибла в Турции
21:19
Лавров пообещал "добить" боевиков ИГ
20:58
Сын иммигрантов представит Израиль перед евреями Украины
20:18
Россия прекратила применение авиации в Сирии
19:24
СМИ: Глава ЕК Юнкер пришел пьяным на саммит в Женеве
18:56
Германия: Здесь нет места для референдума о смертной казни
18:21
В Сомали во время операции погиб военнослужащий США
17:55
В Баварии установят Мемориальные плиты в память о Холокосте
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus