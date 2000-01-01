06.05 03:27 MIGnews.com

Варнаве из Comedy Woman запретили въезд на Украину

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве запретили въезд на Украину сроком на пять лет. Об этом сообщает местное издание "Обозреватель", ссылаясь на официальный ответ пресс-службы СБУ.Отметим, в марте этого года на Украине разгорелся скандал из-за того, что СБУ не стало заносить актрис Comedy Woman в черный список, несмотря на то что ранее они приезжали с гастролями в Крым. Позже в Госпогранслужбе объяснили, что их просто не успели уведомить о том, что российские юмористки "нарушили украинское законодательство".Отметим, что помимо гастролей в составе Comedy Woman, после запрета СБУ Варнава лишится и работы телеведущей на одном из украинских телеканалов. 32-летняя россиянка с 2014 года является телеведущей развлекательного шоу "Хто зверху?" (Кто сверху?") на Новом канале.