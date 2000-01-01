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flickr 05.05 17:55   MIGnews.com

В Баварии установят Мемориальные плиты в память о Холокосте

Баварский город Аугсбург наконец пришел к компромиссу, чтобы разрешить размещение мемориальных плит в память о жертвах Холокоста.

Как сообщает газета Augsburger Allgemeine, первый столп Stolpersteine - буквально "камни преткновения" - был выставлен на всеобщее обозрение в Аугсбурге. В четверг, 4 мая, довольно много людей привлек к себе кельнский художник Гюнтер Демниг, который устанавливал мемориальные плиты.

"Я очень рада, что о моих бабушках и дедушках будут помнить", - сказала Мириам Фридман, внучка двух жертв, убитых в Аушвице, имена которых теперь фигурируют на мемориале.

В 1996 году художник Гюнтер Демниг начал проект по открытию мемориала, чтобы почтить память жертв Холокоста, при этом каждый медный блок перечислял рождение, смерть и судьбу жертвы. В настоящее время в Европе насчитывается более 50 000 человек, хотя это все еще крошечная часть от примерно шести миллионов, уничтоженных нацистским режимом.

Но до сих пор остается спор о том, какие блоки Демниг может заложить. Художник чтит жертв нацистов, какова бы ни была их судьба: выжили ли они в концлагере, были ли убиты или укрылись ли в безопасности.

Но город Аугсбург не согласен с его определением жертв. Из 20 блоков, которые Демниг хотел разместить, мэрия одобрила только 12 человек. Советник по культуре Томас Вайцел сказал, что жертвами должны считаться только те, кто умерли к 1945 году, объяснив, что нельзя объединять всех, кого затронули нацисты.

Отметим, что Аугсбург считается наиболее древним городом Германии после Трира. С населением в 264 тысяч жителей является третьим по величине городом в Баварии (после Мюнхена и Нюрнберга).
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