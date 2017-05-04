06.05 05:27 MIGnews.com

Иванка Трамп станцевала с детьми

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Май 4 2017 в 5:02 PDT

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"Дочь США номер один" и неофициальный советник американского президента Иванка Трамп, в первую очередь – женщина и мама.В очередной раз продемонстрировать она это решила, выложив в соцсеть видео танцев со своим старшим сыном Джозефом Фредериком, в то время, как малыш Теодор Джеймс сидит в детском кресле позади."Мелочи важны, особенно для работающих мам! Танцевальная вечеринка с мальчиками после работы", - подписала публикацию Иванка.Самая старшая из их детей – 5-летняя Арабелла – в кадр не попала.