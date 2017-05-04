Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Иванка Трамп станцевала с детьми 06.05 05:27   MIGnews.com

Иванка Трамп станцевала с детьми

"Дочь США номер один" и неофициальный советник американского президента Иванка Трамп, в первую очередь – женщина и мама.

В очередной раз продемонстрировать она это решила, выложив в соцсеть видео танцев со своим старшим сыном Джозефом Фредериком, в то время, как малыш Теодор Джеймс сидит в детском кресле позади.



"Мелочи важны, особенно для работающих мам! Танцевальная вечеринка с мальчиками после работы", - подписала публикацию Иванка.

Самая старшая из их детей – 5-летняя Арабелла – в кадр не попала.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:37
Ученые: ругань делает человека сильнее
03:27
Варнаве из Comedy Woman запретили въезд на Украину
02:16
У израильтянки начались схватки на концерте Джастина Бибера
01:12
Наследник британского престола судится за голые фото жены
00:32
У женщины в ухе поселился паук
23:51
Стивену Сигалу запретили въезд на Украину
22:24
В Белоруссии казнили первого человека с начала года
21:53
ЮНЕСКО ратифицировал анти-израильскую резолюцию
21:52
Российская парашютистка погибла в Турции
21:19
Лавров пообещал "добить" боевиков ИГ
20:58
Сын иммигрантов представит Израиль перед евреями Украины
20:18
Россия прекратила применение авиации в Сирии
19:24
СМИ: Глава ЕК Юнкер пришел пьяным на саммит в Женеве
18:56
Германия: Здесь нет места для референдума о смертной казни
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus