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Наследник британского престола судится за голые фото жены | Фото: Punting Cambridge/Flickr06.05 01:12   MIGnews.com

Наследник британского престола судится за голые фото жены

Королевское семейство Великобритании оказалось в центре скандала – второй в очереди на престол, принц Уильям, подал в суд на французский журнал Closer, который в 2012 году опубликовал снимки его супруги Кейт Миддлтон топлес.

Как пишет The Telegraph, откровенные фотографии папарацци сделали во время отдыха королевской четы в Провансе. Букингемский дворец осудил случившееся, а герцог и герцогиня Кембриджские заявили о моральном ущербе, назвав действия репортеров "переходящими пределы разумного". Теперь их адвокат Уильям Жан Вейл требует взыскать со скандального издания 1,5 миллиона евро.

Первое судебное слушание о праве королевской семьи на приватность и просто человеческую жизнь прошло 2 мая. Под суд попали и другие издания, которые нарушили запрет на нераспространение фотографий.
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