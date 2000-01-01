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Немка решила выбить алименты у мужчины, которого знала 3 дня | Фото: Thinkstock05.05 14:19   MIGnews.com

Немка решила выбить алименты у мужчины, которого знала 3 дня

Настоящая трагикомическая картина развернулась в Германии, где женщина пытается найти мужчину, ставшего отцом ее сына в результате кратковременного "курортного романа".

Как пишет издание Abendzeitung, в июне 2010 года они провели три ночи в одном из отелей города Галле, через 9 месяцев после чего на свет появился плод их любви – маленький Джоэль. И его мать решила добиться от случайного партнера алиментов, но – вот незадача – из всех личных данных ей было известно лишь имя – Михаэль.

Женщина обратилась в отель, где они провели время, но ей сообщили, что не имеют права разглашать данные своих постояльцев, тем более, что в то время в отеле останавливались сразу четверо Михаэлей, поэтому даже чисто гипотетически определить, кто же является отцом ее ребенка, невозможно.

Тогда она обратилась решила добиться, на ее взгляд, справедливости через суд, однако и там она была обречена на провал. Судья Мюнхена решил, что право на частную жизнь или брака и ее Михаэля, и всех его тезок важнее права истицы получить алименты. Ей отказали в иске.
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