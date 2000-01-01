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Flickr.com 05.05 15:19   MIGnews.com

Глава Amazon.com продал пакет акций своей компании на 1 млрд

Основатель и глава компании Amazon.com Джефф Безос продал часть принадлежащих ему акций компании на сумму около $1 млрд, сообщает Bloomberg.

Безос объявил о продаже пакета заранее, при этом сообщил, что тратит примерно такую же сумму на свою компанию по исследованию космоса Blue Origin.

Всего Безос продал 1 млн принадлежащих ему акций Amazon.com по цене от $935 до $950 за штуку. При этом в его распоряжении остались 79,9 млн акций, что составляет около 17%. В конце 2015 года Безос владел 83 млн акций Amazon.com.

По данным Forbes, Безос в настоящее время занимает третье место в рейтинге миллиардеров, его состояние оценивается в $80,3 млрд.
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