05.05 12:18 MIGnews.com

Алкоголизм Брэда Питт разрушил самую красивую пару Голливуда

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Поводом для развода одной из самых красивых пар Голливуда Джоли-Питт после 12 лет брака послужило "плохое поведение" Брэда Питта. В интервью для GQ он сам рассказал, что часто выпивал и очень мало времени уделял детям. Сейчас он проходит курс встреч с психологом и настроен актер серьезно."Я только начал терапию, но мне это нравится. Мне это действительно нравится. Мне пришлось сменить двух терапевтов, прежде чем найти правильного", - сказал Питт, отмечая, что время проведенное на кушетке помогло ему осознать свою "эмоциональную отсталость".Напомним, что курс психотерапии был назначен актеру судом после конфликта с его 15-летним приемным сыном Мэддоксом. Но он признает свою вину за случившееся в его отношениях с женой."Я слишком много пьянствовал. Это стало настоящей проблемой. И, хоть, как это ни печально, но прошло уже полгода (с момента его расставания с супругой –ред.), я действительно счастлив – у меня все еще остались чувства.У нас есть винный завод. Я очень люблю вино, но мне пришлось все его вылить. Я должен был забыть об этом. Я не могу припомнить ни дня со дня выпуска в колледже, когда я не пил или не забивал косяк. Я хочу сказать, что, когда я завел семью, то оставил все вредные привычки, кроме выпивки. Но в этом году я бросил и это. Знаете, что я сейчас пью постоянно? Клюквенный сок с минералкой. У меня самые чистые мочевые пути в Лос-Анджелесе", - шутит Питт.Другой проблемой стал его насыщенный рабочий график."Говорю вам, как человек, который уходил в работу с головой – дети очень нежные. Они впитывают все подряд. Их надо держать за руку и все разжевывать. Их надо слушать. Когда я вхожу в рабочий режим, я ничего не слышу. Я хочу стать лучше", - сказал Питт."С момента развода меня просто уничтожает понимание того, что я должен был делать больше. Теперь меня должно стать больше для них. Я должен доказать им. Этот период поднял наружу мои слабости и неудачи", - утверждает он.Он также рассказал и то, что после развода он бросил пить и поселился в бунгало своего друга, американского кинорежиссера Дэвида Финчера. Но закрывшись от мира на полтора месяца, у Брэда Питта начались параноидальные мысли и он решил, что пора менять место дислокации.Ни Анджелина Джоли, ни ее представители пока что никак не отреагировали на заявление Питта.