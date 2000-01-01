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В Финляндии мужчина впервые стал мамой | Фото: Pixabay06.04 04:46   MIGnews.com

В Финляндии мужчина впервые стал мамой

Жительница Финляндии, находясь в процессе смены пола, решила прервать гормональную терапию, чтобы родить ребенка. Как сообщает местный портал Yle, документы трансгендер уже сменил на "мужские", хотя формально еще остается женщиной – операцию по смене пола он еще не прошел.

Несмотря на то, что малыш появился на пару недель раньше запланированного, он здоров. Вес почти ребенка составляет 4 кг, а рост 53 сантиметра. Роды прошли без осложнений, поэтому и мать, и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Пол молодой отец сменил еще в позапрошлом году, поэтому фактически он стал первым в стране мужчиной, самостоятельно родившим ребенка.

Не обошлось и без осложнений технического характера – медицинские медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, поскольку в них не была заложена опция, при которой у человека, который ждет ребенка, был идентификационный номер мужчины.
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