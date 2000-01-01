06.04 03:36 MIGnews.com

Cергей "Шнур" официально стал святым

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У пастафарианцев – приверженцев Церкови Летающего Макаронного Монстра – появились первые святые: российский публицист Александр Невзоров и фронтмен рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров.Как сообщает российская пресса, хотя Пастафарианская церковь Нижнего Новгорода признала их своими святыми еще в прошлом году, соответствующее удостоверение им вручили только сейчас.На видео церемонии "корочку" Невзорову вручила журналистка Светлана Махохей. Шнурова на мероприятии не было, поэтому документ ему передали.Официальное руководство пастафарианцев отнеслось к этому с осуждением, заявив, что у Русской пастафарианской церкви нет святых.