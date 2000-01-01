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Cергей `Шнур` официально стал святым 06.04 03:36   MIGnews.com

Cергей "Шнур" официально стал святым

У пастафарианцев – приверженцев Церкови Летающего Макаронного Монстра – появились первые святые: российский публицист Александр Невзоров и фронтмен рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Как сообщает российская пресса, хотя Пастафарианская церковь Нижнего Новгорода признала их своими святыми еще в прошлом году, соответствующее удостоверение им вручили только сейчас.

На видео церемонии "корочку" Невзорову вручила журналистка Светлана Махохей. Шнурова на мероприятии не было, поэтому документ ему передали.

Официальное руководство пастафарианцев отнеслось к этому с осуждением, заявив, что у Русской пастафарианской церкви нет святых.
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