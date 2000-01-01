05.04 21:35 MIGnews.com

Написанный Гитлером портрет любовницы продадут на аукционе

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В расположенном в германском Нюрнберге аукционном доме Weidler состоятся торги, на которых среди прочих лотов будет выставлена картина, написанная фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером."Портрет девушки" изображает на фоне сельской местности молодую девицу с красным шарфом на голове и вилами в руках. На ней надета частично оголяющая грудь белая блузка.Как утверждал в свое время ведущий биограф Гитлера Вернер Мейзер, на картине изображена Шарлотт Эдокси Алида Лобжуа – любовница фюрера Третьего рейха, с которой он познакомился во время Первой мировой войны.Предполагается, что ее портрет был написан в 1916 году, когда она впервые повстречалась с Гитлером. Два года спустя у нее родился внебрачный сын от будущего фюрера Жан-Мари. Узнав об этом, Гитлер прекратил с любовницей всякое общение. Впоследствии ребенок был усыновлен мужем Шарлотт и взял его фамилию - Лоре-Фризон.Изначальная стоимость картины размером 63 на 48 см установлена в 60 тыс. евро.