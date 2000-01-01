В Малайзии от рук женщин пострадал бутик Victoria’s Secret
Малазийские дамы устроили погром в магазине нижнего белья Victoria’s Secret в борьбе за бюстгальтер, на который была объявлена распродажа. Ажиотаж вызвало снижение цены на белье из коллекции Fresh Escape Mint Collection – бюстгальтеры распродавали по 7 долларов вместо 30.
В Малайзии, где ислам исповедует большая часть населения, очевидцы сняли на видео, как женщины в паранджах пробиваются сквозь стеклянные стены магазина, не выдержав ожидания снаружи здания.
Покупательницы побоялись, что им не достанется белье со скидкой, и решили идти напролом.