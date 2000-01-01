05.04 23:07 MIGnews.com

Рейтинг самых продаваемых музыкантов в истории

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Издание Business Insider составило рейтинг 50-ти самых продаваемых музыкантов всех времен и народов. В список попали как отдельные исполнители, так и музыкальные группы.На первом месте оказалась британский коллектив The Beatles. За ними расположились Гарт Брукс и Элвис Пресли.Специалисты составляли рейтинг на основе данных сертификатов продаж альбомов от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).В первую десятку попали Майкл Джексон, Билли Джоэл, Элтон Джон, Led Zeppelin, Eagles, Pink Floyd и AC/DC.В рейтинг также были включены легендарная Барбара Стрейзанд, Мадонна, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Эминем ,The Rolling Stones, Aerosmith, Metallica и U2.