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Focused Collection — снимки для коммерческого использования 05.04 10:56   MIGnews.com

Focused Collection — снимки для коммерческого использования


Создать в Интернете совершенно уникальный портал практически невозможно — о любой тематике рассказывает сразу десяток сайтов. Однако одни новостные, информационные, медийные ресурсы сильно выделяются на фоне других — и возникает вопрос, за счет чего им удается привлечь большую аудиторию.


Конечно, главным аспектом остается качество информации — но не только. Привлекательность ресурса сильно зависит и от качества визуального контента — от того, насколько хороши фотографии, иллюстрирующие новости и статьи.


Focused Collection — фотографии премиум-качества


Каждому второму сайту и коммерческому блогу в Интернете визуальный контент нужен в огромных количествах. Поэтому люди отправляются на стоковые хранилища снимков, где есть миллионы изображений на любые темы — и покупают красивые фото для своих нужд.


Однако большое количество фотографий на стоках часто идет в минус качеству — приходится тратить много времени на поиски одного идеального снимка. Свои фотографии на продажу выкладывают как профессиональные авторы, так и любители — конечно, художественная ценность снимков будет сильно различаться.


Сайт focused — ценный ресурс, на котором собраны десятки тематических коллекций именно высококачественных, профессиональных снимков. Focused сотрудничает с лучшими авторами со всего мира — и поэтому может предложить своим посетителям премиальный контент, где каждый снимок является небольшим произведением искусства.


В частности, Focused Collection располагает снимками следующих тематик:



  • природа, флора, фауна и путешествия;

  • города, архитектура, объекты и здания, промышленность, праздники;

  • люди, профессии, бизнес, мода;

  • образование, наука, религия;

  • абстракции и концептуальные снимки.


Самое главное заключается в том, что все фотографии уже тщательно отобраны с точки зрения качества — Вам не придется «просеивать» их самостоятельно. Все они эксклюзивны, оригинальны, отличаются высокой четкостью и техникой исполнения, содержат в себе законченную мысль автора.


Focused Collection — лучший способ приобрести действительно идеальные снимки для своих целей. Сайт или блог, в котором постоянно используются премиальные фото, никогда не останется без внимания посетителей — люди будут приходить на страницу как за информацией, так и за визуальным удовольствием от качественных изображений.


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