05.04 10:55 MIGnews.com

Утечка данных затронула 87 млн пользователей Facebook

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Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook.Об этом сообщил главный технический директор социальной сети Майк Шропфер. Ранее предполагалось, что утечка данных затронула 50 млн пользователей сети.Большинство пользователей, чьи данные попали в руки Cambridge Analytica, являются гражданами США.Руководство Facebook пообещало предупредить всех пользователей, которые могли пострадать от действий компании. Тогда были разосланы уведомления с точным перечнем потенциально полученных данных.