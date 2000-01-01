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Утечка данных затронула 87 млн пользователей Facebook 05.04 10:55   MIGnews.com

Утечка данных затронула 87 млн пользователей Facebook

Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook.

Об этом сообщил главный технический директор социальной сети Майк Шропфер. Ранее предполагалось, что утечка данных затронула 50 млн пользователей сети.



Большинство пользователей, чьи данные попали в руки Cambridge Analytica, являются гражданами США.

Руководство Facebook пообещало предупредить всех пользователей, которые могли пострадать от действий компании. Тогда были разосланы уведомления с точным перечнем потенциально полученных данных.
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