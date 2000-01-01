05.04 10:55 MIGnews.com
Утечка данных затронула 87 млн пользователей Facebook
Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook.
Об этом сообщил главный технический директор социальной сети Майк Шропфер. Ранее предполагалось, что утечка данных затронула 50 млн пользователей сети.
Большинство пользователей, чьи данные попали в руки Cambridge Analytica, являются гражданами США.
Руководство Facebook пообещало предупредить всех пользователей, которые могли пострадать от действий компании. Тогда были разосланы уведомления с точным перечнем потенциально полученных данных.
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