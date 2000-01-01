Иванка Трамп ответила на злые шутки Скарлетт Йоханссон
Дочь и советник президента США Иванка Трамп не скрывает того, что является "соучастницей" своего отца. Таким образом в интервью изданию Variety она ответила на троллинг.
"Если быть соучастником означает желание, желание быть силой во благо и оказывать положительное влияние, то я соучаствую", – сказала "первая дочь" США.
Напомним, что в юмористической программе Saturday Night Live вышла пародия на Иванку, которую сыграла голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. Авторы ролика хотели показать ее безучастие в политике ее отца-президента.
"Каждый мужчина знает ее имя, каждая женщина знает ее лицо. Когда она входит в комнату, все смотрят на нее, она - Иванка. Она красивая, она сильная, она соучастница", - таков главный посыл SNL.
Однако сама Иванка Трамп надеется, что время покажет, какую хорошую работу она сделала, и что администрация ее отца покажет себя исключительно с лучшей стороны.