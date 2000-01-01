05.04 23:42 MIGnews.com

Пугачева предложила "мочить в сортире"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в оригинальной форме выразила обеспокоенность судьбой своих младших детей, которым придется жить в мире войн, терроризма и насилия.Соответствующая запись появилась на странице Аллы Пугачевой в Instagram.Певица опубликовала фотографию своей младшей дочери Лизы и написала: "Детки мои милые, как жить вам в этом мире? Может, мне пора учить вас, как "мочить в сортире"?".Напомним, что выражение "мочить в сортире" публично использовал Владимир Путин, на тот момент председатель правительства РФ, во время пресс-конференции в 1999 году, комментируя бомбардировку Грозного. Дословно Путин сказал: "Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим".Очевидно, эта запись Пугачевой является реакцией на теракт в метро Петербурга. Цитируя Путина, певица намекает на то, что ее детям придется жить в мире терроризма, насилия и войн.