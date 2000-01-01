05.04 13:35 MIGnews.com

Два американца умерли от обжорства

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Две трагические ситуации произошли на конкурсах едоков, которые проходили на выходных в разных городах Соединенных Штатов. Как сообщает сообщает KDVR, соревнования обжор закончились гибелью двоих их участников - мужчины и женщины.Сначала 1 апреля погибла 20-летняя студентка из штата Коннектикут, которая поперхнулась блином. Она ела их на скорость, и поперхнулась. Когда ей стало плохо, организаторы вызвали "скорую", но помочь ей врачи уже не смогли - девушка задохнулась.На следующий день жертвой чревоугодия стал 42-летний Трэвис Малуф из Денвера, штат Колорадо. На соревнованиях любителей сладостей ему надо было съесть 6 пончиков за 2 минуты. В результате он тоже подавился и скончался от асфиксии дыхательных путей.На фоне случившегося американские власти могут запретить конкурс обжор или как минимум обязать организаторов иметь медицинское сопровождение на соревнованиях.