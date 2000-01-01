06.04 02:27 MIGnews.com

Британские ученые подсчитали число видов деревьев на планете

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Специалисты Международного совета ботанических садов по охране растений выяснили, что примерное количество видов деревьев на планете составляет 60 тысяч, сообщает BBC.Наибольшее число видов деревьев британские ученые насчитали в Бразилии — 8715. Меньше всего деревьев растет в арктических областях Северной Америки — около 1,4 тысячи видов.Специалисты отмечают, что более половины всех видов произрастает в пределах одной страны и не встречаются в других, что увеличивает угрозу их исчезновения в результате деятельности человека.В настоящий момент под угрозой исчезновения находятся 300 видов деревьев. Численность популяций каждого из них не превышает 50 единиц.