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pixabay.com 06.04 02:27   MIGnews.com

Британские ученые подсчитали число видов деревьев на планете

Специалисты Международного совета ботанических садов по охране растений выяснили, что примерное количество видов деревьев на планете составляет 60 тысяч, сообщает BBC.

Наибольшее число видов деревьев британские ученые насчитали в Бразилии — 8715. Меньше всего деревьев растет в арктических областях Северной Америки — около 1,4 тысячи видов.

Специалисты отмечают, что более половины всех видов произрастает в пределах одной страны и не встречаются в других, что увеличивает угрозу их исчезновения в результате деятельности человека.

В настоящий момент под угрозой исчезновения находятся 300 видов деревьев. Численность популяций каждого из них не превышает 50 единиц.
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