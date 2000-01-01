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Тайский массаж внесут в Список культурного наследия ЮНЕСКО 06.04 23:29   MIGnews.com

Тайский массаж внесут в Список культурного наследия ЮНЕСКО

Кабинет министров Таиланда предложит ЮНЕСКО внести тайский массаж и танец с масками Кхон в список нематериального культурного наследия, сообщает пресс-служба правительства страны.

Министерство культуры Таиланда в ближайшее время собирается направить в организацию необходимые документы.

Искусство "нуад тай", или тайского массажа считается сформировавшимся под влиянием культуры Древней Индии и Древнего Китая. Акцент в нем делается на точечное воздействие. Мастер при этом может работать не только пальцами, но и локтями и коленями. В завершение с клиентом выполняют серию манипуляций, похожих на асаны из йоги.

Кхон – древнее искусство танцевального представления, в котором большинство актеров выступают в масках, а история рассказывается языком музыки и танца. Его происхождение также связано с культурой Древней Индии. Сюжеты для постановок обычно берут из "Рамакиена2 – тайского эпоса, произошедшего от индийской поэмы "Рамаяна".
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