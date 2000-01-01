05.04 12:16 MIGnews.com

Бритни Спирс нанесла удар израильским левым

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Центральный комитет партии Ицхака Герцога "Авода" проголосовал за перенос даты внутрипартийных выборов. Известно стало об этом 5 апреля, а вот причина для такого решения весьма неожиданная.Кто бы мог подумать, что такое долгожданное событие, как первый в истории израильский концерт Бритни Спирс, что и праймериз израильской Партии труда?Отмечается, что внутренние выборы политсилы должны были пройти в Центре торговых ярмарок и выставок 3 июля 2017 года - в тот же день, что и выступление американской поп-дивы, который состоится в тель-авивском парке "Яркон"."Поп-принцесса" нанесла весьма необычный удар по израильским левым – из-за повышенного уровня охраны на музыкальном мероприятии "Авода" не смогла нанять достаточное количество охранников для обеспечения безопасности.Пока что известно, что ЦК Партии труда решил перенести выборы на следующий день после шоу Спирс – 4 июля. Но куда придется переехать членам Партии труда, на данный момент неизвестно.