05.04 05:13 MIGnews.com

Премьер-министр Канады вызвал кинозвезду на "дуэль"

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо готов сойтись с американским киноактером Мэттью Пэрри в мужском поединке. Соответствующее желание глава канадского правительства выразил в своем микроблоге в ответ на довольно оскорбительное заявление кинозвезды."Я думал об этом, и знаете, что? Кто бы не хотел ударить Чендлера? Как насчет матча-реванша, Мэттью Перри?", - написал Трюдо у себя в Twitter.Напомним, что несколько недель назад в эфире вечернего шоу Джимми Киммела Пэрри (Чендлер Бинг из сериала "Друзья") признался, что избивал нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо в школе. При этом актер отметил, что делал это потому, что он как признался, завидовал успехам Трюдо в спорте."Он был единственным ребенком в школе, которого мы могли побить", - добавил Перри.