Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Премьер-министр Канады вызвал кинозвезду на `дуэль` | Фото: Alex Guibord/Flickr05.04 05:13   MIGnews.com

Премьер-министр Канады вызвал кинозвезду на "дуэль"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо готов сойтись с американским киноактером Мэттью Пэрри в мужском поединке. Соответствующее желание глава канадского правительства выразил в своем микроблоге в ответ на довольно оскорбительное заявление кинозвезды.

"Я думал об этом, и знаете, что? Кто бы не хотел ударить Чендлера? Как насчет матча-реванша, Мэттью Перри?", - написал Трюдо у себя в Twitter.

Напомним, что несколько недель назад в эфире вечернего шоу Джимми Киммела Пэрри (Чендлер Бинг из сериала "Друзья") признался, что избивал нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо в школе. При этом актер отметил, что делал это потому, что он как признался, завидовал успехам Трюдо в спорте.

"Он был единственным ребенком в школе, которого мы могли побить", - добавил Перри.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:02
Китаец протянул 7 машин, привязанных к гениталиям  
03:09
iPhone оставил владельцу ожоги третьей степени
02:42
Названы самые добрые города России
01:32
Музыка обладает болеутоляющими свойствами
00:17
Ученые назвали причину бесплодия у женщин в возрасте
23:22
Ученые узнали, как избавиться от телефонной зависимости
21:44
Редчайший розовый бриллиант продан за $71 млн.
20:57
Мэрию Тель-Авива осветили в цвет флага РФ  
20:37
Удовольствие, недоступное для израильтян
20:30
"Израиль не заморозит строительство в Иудее и Самарии"
20:07
Компания Tesla обогнала по ценности Ford
19:37
БАГАЦ запретил использовать сперму погибшего солдата
19:35
Не отходя от кассы: 77% израильтян нашли в чеках ошибки
18:59
В Ираке ликвидирован командир ISIS ар-Руси
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus