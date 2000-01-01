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Известную киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы 06.03 01:29   MIGnews.com

Известную киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы

На днях суд Бразилии приговорил к 116 годам тюрьмы известную киберспортсменку и стримершу Шай Викторио.

Девушка вместе с парнем и отцом организовала онлайн-магазин, через который продавала несуществующие товары. С 2013 по 2017 годы жертвами мошенничества стали более сотни человек. Они делали заказ и совершали оплату, а позже Викторио сообщала, что товар получил критические повреждения в ДТП во время доставки.

Мошенница являлась чемпионкой по "Counter-Strike: GO" и "Counter-Strike 1.6". В 2019 она закончила карьеру и стала вести стримы.


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