05.03 15:10 MIGnews.com

Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе

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Протоиерей Дмитрий Смирнов, известный своими неожиданными высказываниями на известные темы, в ходе ответа на вопросы в эфире радиостанции "Радонеж" порассуждал на тему воспитания маленьких девочек.По мнению священника, девочкам нечего делать в школе. Он даже привел в пример одну женщину, которая не стала отдавать дочь в школу."Важнее научить семилеточку обходиться с ребенком, а не читать и писать", - сказал он.По мнению протоиерея, в школе можно научиться лишь сквернословию и хамству. Поэтому он назвал правильным поступок той женщины, так как ее дочь "будет уже готовая мама".В Московском патриархате прокомментировали заявление протоиерея Димитрия Смирнова о детях и школе,Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что журналисты должны оставаться в рамках своей профессии и не вырывать слова из контекста."Мы знаем, что существует домашнее образование, это есть во всем мире. Возможно, Смирнов является его сторонником. Расставлять акценты на основе его заявления не стоит, поскольку священник рассказал о конкретной истории", - уточнил представитель Московского патриархата. .