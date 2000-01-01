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Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе 05.03 15:10   MIGnews.com

Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе

Протоиерей Дмитрий Смирнов, известный своими неожиданными высказываниями на известные темы, в ходе ответа на вопросы в эфире радиостанции "Радонеж" порассуждал на тему воспитания маленьких девочек.

По мнению священника, девочкам нечего делать в школе. Он даже привел в пример одну женщину, которая не стала отдавать дочь в школу.

"Важнее научить семилеточку обходиться с ребенком, а не читать и писать", - сказал он.

По мнению протоиерея, в школе можно научиться лишь сквернословию и хамству. Поэтому он назвал правильным поступок той женщины, так как ее дочь "будет уже готовая мама".

В Московском патриархате прокомментировали заявление протоиерея Димитрия Смирнова о детях и школе, призвав не вырывать слова из контекста и "не хайповать" на этой теме.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что журналисты должны оставаться в рамках своей профессии и не вырывать слова из контекста.

"Мы знаем, что существует домашнее образование, это есть во всем мире. Возможно, Смирнов является его сторонником. Расставлять акценты на основе его заявления не стоит, поскольку священник рассказал о конкретной истории", - уточнил представитель Московского патриархата. .


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