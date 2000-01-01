05.03 22:10 MIGnews.com

Количество туристов в Чернобыле продолжает увеличиваться

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Чернобыльская зона отчуждения привлекает все больше и больше туристов. Лишь за начало 2020 года Чернобыль посетили более 10 тысяч человек, а как придет теплая весна - ожидается туристической бум, сообщает Кирилл Гарник, помощник директора государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" (ГП "ЦОТИО")."Обычно зимой туристов приезжает меньше, но в этом году очень комфортные погодные условия, поэтому мы не ощутили существенного спада. Кроме того, постоянное развитие инфраструктуры способствует быстрому и комфортному пребыванию в зоне отчуждения. Учитывая тренд, который наблюдается в феврале, считаем, что в 2020 году будет туристический бум в Чернобыль. Чтобы удовлетворить спрос посетителей, мы подготовили на начало сезона несколько новых маршрутов, в частности откроем и воздушные путешествия по зоне отчуждения", - рассказал Гарник.