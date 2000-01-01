05.03 10:06 MIGnews.com

Весенний сюрприз от 014 Безек Бейнлеуми

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Ведущая в Израиле компания международной связи 014 Безек Бейнлеуми продолжает праздничную традицию и предлагает особое мероприятие, посвященное празднику 8 марта.Международный женский день является одним из самых любимых праздников русскоязычного населения в Израиле и за рубежом. Почти у каждой русскоговорящей семьи есть близкие и любимые женщины, которые проживают за пределами страны и для которых звонок с поздравлениями и наилучшими пожеланиями может стать замечательным подарком к празднику.В преддверии 8 марта Безек Бейнлеуми предлагает особо выгодное мероприятие для новых клиентов. Все, кто присоединится к этой компании, смогут воспользоваться эксклюзивной льготой при звонках за границу по коду 014.А именно - 400 минут звонков на стационарные телефоны по всему миру (кроме Беларуси и Кубы)! Мероприятие не предусматривает ежемесячной постоянной платы и каких-либо обязательств. Записаться на него можно в сервисном центре Безек Бейнлеуми по телефону: *5014, а использовать льготные минуты – с 1 по 8 марта 2018 года включительно.Напомним, что в ноябре 2017 года компания представила волнующий проект на русском языке, который символизирует объединение нескольких поколений одной семьи под новым девизом: "Из поколения в поколение. Нас разделяют расстояния. Нас соединяет 014 Безек Бейнлеуми". Частью этого масштабного проекта стала серия видеороликов, главными героями которых являются дети из семей новых репатриантов из стран бывшего СССР. Премьера одного из этих роликов состоялась накануне праздника Новый год, а сейчас транслируются клипы, посвященные Международному женскому дню 8 марта.Важно отметить, что Безек Бейнлеуми продолжает традицию проведения выгодных мероприятий в течение всего года, а также предоставляет особые льготы накануне самых важных и любимых праздников: Нового года, 8 марта, 9 мая и других.В связи с весенним праздничным мероприятием Асаф Авив, заместитель гендиректора Безек Бейнлеуми по маркетингу, отметил: "От имени всего коллектива компании я рад поздравить всех женщин с этим особенным замечательным праздником - Международным женским днем. Льготы, которые предоставляет компания 014 Безек Бейнлеуми, позволят вам говорить с друзьями и близкими по всему миру, не думая о времени, не только в праздники, но и в течение всего года".