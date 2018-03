05.03 09:17 MIGnews.com

Тайны израильской индустрии секса

Второй канал израильского ТВ опубликовал репортаж об израильтянках, работающих в видео секс-чатах.Авторы материала приходят к выводу о том, что всех женщин, занятых в этой бурно развивающейся в последнее время индустрии объединяет одно - экономические проблемы, подталкивающие их к тому, чтобы раздеваться перед камерой.Журналисты поговорили с одной из девушек, работающей на крупном израильском портале My Cam. девушка говорит: “Я говорю всем, что получила еще одну работу в сфере телемаркетинга, и у меня есть объяснение тому, что проблем с деньгами больше нет”.Клиент платит семь шекелей в минуту - но девушка получает куда меньше, как правило, не больше половины этой суммы. Женщина-менеджер другого сайта, Agas, объясняет: “В среднем получают по 4 шекеля в минуту. Это, конечно зависит от того, как давно ты на сайте и как выглядишь”. Реальные доходы от таких работ трудно вычислить. Сигаль, 30-летняя женщина из центра страны говорит, что к подобного рода занятости можно относится лишь как подработке: “Самое большее, что мне удалось получить - 5500 шекелей за месяц - и я работала по настоящему. Это вовсе не так, как они это рекламируют”.Бизнесмен, стоящий за работой такого сайта объяснил журналистам механику происходящего: “Средний доход составляет 80 шекелей в час. В это среднее значение включены 50-летние женщины и 120-кг девушки, которые тянут доходность вниз. Сильные девушки могут заработать по 100-150 шекелей в час. Клиент может попросить, чтобы ты показала как ты моешься в душе, поиграла с разного рода игрушками, попросить, чтобы ты помочилась, есть тысячи таких вещей. Главное в этой игре - заставить человека влюбиться, стать зависимым, потерять голову”.Адвокат My Cam Гай Офир говорит: “My Cam - легальный видеочат. Наши сотрудницы работают в масках, чтобы не был причинен ущерб их частной жизни. Мы не вынуждаем и не поощряем работниц делать те или иные акты на камер, и у нас определенно нулевая терпимость к проституции. My Cam взимает с пользователя 6 шекелей в минуту плюс НДС. Работница получает 3 шекеля в минуту - плюс иногда бонусы, плюс пенсионные и социальные выплаты. Мы не поощряем и не пропагандируем проституцию. Сравнение с стриптиз-клубами - некорректно. Жан Жак Руссо сказал: Человек рожден свободным, и нет никакой причины для того, чтобы пуритане определяли, какая работа является легальной, а какая - нет”.