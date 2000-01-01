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Иглесиас нарвался на критику за концерт в Израиле 06.03 08:23   MIGnews.com

Иглесиас нарвался на критику за концерт в Израиле

В понедельник, 5 марта, известный испанский певец Энрике Иглесиас написал на своей странице в Facebook о предстоящих гастролях в Израиль (26 мая). Пост-объявление набрал более 4,7 тысяч реакций и более тысячи комментариев.

Сообщение с текстом: "Тель-Авив! Увидимся 26 мая в парке Яркон", проиллюстрированное израильским флагом, спровоцировало сотни антиизраильских постов.

Иглесиас нарвался на критику за концерт в Израиле

Израильские СМИ пишут о "войне" в интернете и отмечают, что испанскому Иглесиасу два раза удалось собрать полные залы в Израиле.

Последний раз он выступал в Тель-Авиве в декабре 2015 г.
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