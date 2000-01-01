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Viber запустит собственную криптовалюту | Фото:06.03 01:28   MIGnews.com

Viber запустит собственную криптовалюту

Мессенджер Viber выпустит собственную криптовалюту. Об этом в понедельник, 5 марта заявил генеральный директор компании Rakuten Хироши Микатани на Mobile World Congress в Барселоне, сообщает Тechcrunch.com.

По словам Микатани, цель проекта - увеличить число международных транзакций, снизить комиссию за обмен валют и расширить сеть розничной и оптовой торговки.

Он отметил, что своя криптовалюта привлечет больше иностранных покупателей.

Глава компании подчеркнул, что Rakuten Coin будет задействована в существующей программе лояльности Rakuten Super Points. С момента ее запуска в 2003 году пользователям платформы было начислено более 1 трлн бонусных очков на сумму 9,1 млрд долларов, но, не желая останавливаться на достигнутом, компания хочет предоставить дополнительные способы их потратить.

Он считает, что Rakuten Coin имеет все шансы стать "трансграничным" способом оплаты.

Конкретной информации о том, когда и каким образом будет выпущена криптовалюта – пока не ясно. Тем не менее, уже сейчас стало понятно, что в будущем мессенджеры будут развивать свою платежные системы.

По данным издания, Rakuten также планирует подать заявку на получение статуса провайдера мобильных услуг и, если получит положительный ответ, станет четвертым по счету оператором мобильной связи в Японии.
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