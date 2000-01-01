05.03 19:56 MIGnews.com

Первый израильский ВУЗ признал аттестат зрелости ПА

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Еврейский университет в Иерусалиме стал первым израильским ВУЗом, который признал тауджихи – общий экзамен который старшеклассники ПА и cектора Газа сдают для аттестата зрелости. Он является частью палестинской образовательной системы.Раньше палестинским выпускникам желающим поступить в Еврейский университет, приходилось проходить годичную подготовительную программу.Как пишет The Times of Israel, нововведение предназначено, в первую очередь, для жителей районов Восточного Иерусалима, окружающих гору Скопус, на которой стоит Еврейский университет. По данным доклада Кнессета от 2010 года, несмотря на то, что они обладают израильским гражданством, большинство студентов из Восточного Иерусалима посещают школы, которые следуют учебному плану ПА, оговоренному в мирных соглашениях, подписанных в Осло в 1993 году.Теперь абитуриентам-палестинцам не придется сдавать психометрические вступительные экзамены, если оценки за их тауджихи соответствуют требуемым, гласит опубликованное на сайте университета объявление. Чтобы поступить на гуманитарные курсы, необходимо сдать психометрический экзамен не меньше, чем на 90 баллов, а для вступления на факультет статистики необходимо 95.В то же время палестинским студентам все равно необходимо будет соответствовать всем университетским требованиям, включая знание иврита.Стоит отметить, что в международных рейтингах Еврейский университет традиционно занимается самые высокие места среди остальных ВУЗов Израиля и Ближнего Востока. Он уже признал результаты экзаменов в аттестатах зрелости Франции, Германии, Великобритании, Канады, Бельгии, США, Италии, Южной Африки, Швейцарии и Нидерландов.