Евровидение-2020: кто представит Израиль

В 2020 году 19-летняя Эден Алене (Eden Alene) представит Израиль на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.
Об этом сообщается на официальном сайте Еurovision Song Contest. Видео с выступлениями молодой звезды – в конце страницы.
Композиция, с которой выступит Эден, будет выбрана 3 марта на конкурсе "Следующая песня для Евровидения" в эфире KAN. Всего будет представлено четыре трека. С песней-победителем, выбранной судьями и телезрителями, молодая артистка поедет в мае в Роттердам, (Нидерланды).
4 февраля многообещающая исполнительница заняла первое место в шоу "Ха-Кохав ха-Ба" ("Восходящая звезда"). Что примечательно, все сезоны Евровидения, в которых Израиль представляли победители данной программы, всегда выходили в финал. Ярким примером является победительница конкурса в 2018 году Нетта Барзилай.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в своем микроблоге в Twitter поздравил представительницу страны на конкурсе.
"Эден, ты чемпион! Мы верим, что ты вернешь Евровидение домой. Удачи", – написал он.
"Месяцы, проведенные в "Ха-Кохав ха-Ба", превратили меня из девушки с мечтой в певицу со стажем. Я хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня, и пообещать сделать все возможное, чтобы достойно представлять Израиль на Евровидении", – сказала Эден после победы.
Представительница Израиля на Евровидении-2020 родилась в районе Катамон в Иерусалиме в семье иммигрантов из Эфиопии. Около года назад девушка также выиграла реалити-шоу X Factor.