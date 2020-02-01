Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Евровидение-2020: стало известно, кто представит Израиль | Фото:05.02 07:17   MIGnews.com

Евровидение-2020: кто представит Израиль

В 2020 году 19-летняя Эден Алене (Eden Alene) представит Израиль на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.

Об этом сообщается на официальном сайте Еurovision Song Contest. Видео с выступлениями молодой звезды – в конце страницы.

Композиция, с которой выступит Эден, будет выбрана 3 марта на конкурсе "Следующая песня для Евровидения" в эфире KAN. Всего будет представлено четыре трека. С песней-победителем, выбранной судьями и телезрителями, молодая артистка поедет в мае в Роттердам, (Нидерланды).

4 февраля многообещающая исполнительница заняла первое место в шоу "Ха-Кохав ха-Ба" ("Восходящая звезда"). Что примечательно, все сезоны Евровидения, в которых Израиль представляли победители данной программы, всегда выходили в финал. Ярким примером является победительница конкурса в 2018 году Нетта Барзилай.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в своем микроблоге в Twitter поздравил представительницу страны на конкурсе.

"Эден, ты чемпион! Мы верим, что ты вернешь Евровидение домой. Удачи", – написал он.


"Месяцы, проведенные в "Ха-Кохав ха-Ба", превратили меня из девушки с мечтой в певицу со стажем. Я хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня, и пообещать сделать все возможное, чтобы достойно представлять Израиль на Евровидении", – сказала Эден после победы.

Представительница Израиля на Евровидении-2020 родилась в районе Катамон в Иерусалиме в семье иммигрантов из Эфиопии. Около года назад девушка также выиграла реалити-шоу X Factor.


65-й по счету конкурс Евровидение состоится в Нидерландах после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней "Arcade".

Видео: последние выступления Эден Алене







Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:39
Коронавирус: Си Цзиньпин внезапно исчез и породил слухи
14:14
Гутерриш: ветер безумия охватывает всю планету
14:02
Хаменеи "напророчил" смерть мирному плану Трампа
13:58
ЕС пригрозил Израилю
13:47
Прорыв с коронавирусом: фондовые индексы Европы взлетели
13:30
Израиль: ЕС финансирует левацкую агенду среди "русских"
13:17
Нетаниягу отменил изменение тарифов на проезд в такси
13:06
Рамбам: онкобольных травили просроченными лекарствами
12:55
ХАМАС угрожает воздушными шарами со слезоточивым газом
12:24
Снос палаток перерос в столкновения поселенцев с МАГАВ
12:11
Новые правила вывоза валюты из России
12:05
Видео: атака на джип ЦАХАЛа в Рамалле
11:45
Бени Ганц: где ваши мозги?
11:11
Германия: суд отказался убрать антисемитский барельеф
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus