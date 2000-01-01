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Определены неподходящие для россиян спиртные напитки 05.02 18:30   MIGnews.com

Врачи назвали самый опасный алкогольный напиток

Россиянам не следует часто пить вино, так как у них отсутствует "ген европейца", заяил главнарколог Минздрава России Евгений Брюн. В РФ холодно, поэтому привычка выпивать за ужином бокал вина опасна.

Психиатр, нарколог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Даниил Покровский считает, что наиболее опасно для россиян пиво: "Минорные составляющие, придающие пиву его свойства - пенность, цвет, вкус - крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт - он кардиотоксичен".

Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного.

Из наименее вредных видов спиртного Даниил Покровский отметил сухое красное вино - содержит много витаминов, микроэлементов и антиоксиданты.

Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов наибольшим злом считает газированные химические алкогольные напитки: "Алкоэнергетики в банках, слабоалкоголки, шипучки, имитирующие игристое виноградное вино - самые вредные для молодежи".

Из полезных напитков, тонизирующих и укрепляющих организм, эксперт также назвал натуральное вино - оно не только не вредит, но и приносит пользу здоровью.

Один из самых популярных русских напитков - водка - питательной и пищевой ценности не представляет: это этиловый спирт с водой, который дает энергию и эффект опьянения. Коньяк, виски и кальвадос содержат ключевой микроэлемент организма человека - усвояемую медь. Водка чем-то подобным похвастать не может. Поэтому эксперт предостерег граждан России от употребления этого напитка.


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