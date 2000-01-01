06.02 03:36 MIGnews.com

Памела Андерсон встречается с мужчиной, младше её на 12 лет

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Американская звезда Памела Андерсон впервые рассказала о романе с футболистом Адилем Рами, слухи о котором муссируются в СМИ уже полгода.Недавно 50-летняя Памела переехала к 32-летнему бойфренду во Францию и, по словам Андерсон, с тех пор ее жизнь сильно изменилась. Актриса и модель посещает едва ли не каждый матч с участием ее любимого.Некогда секс-бомба Памела стала хозяюшкой, готовит завтраки, ее даже можно часто встретить на местных рынках."Он называет меня "инопланетянкой". Он говорит, что мне должно быть 30 лет, а не 50, и просит показать мое водительское удостоверение", - сказала о разнице в возрасте с Рами Андерсон, пишет DailyMail.