05.02 23:18 MIGnews.com

Вайнштейн обиделся на Уму Турман

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Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн отреагировал на обвинения актрисы Умы Турман в сексуальных домогательствах. Адвокат киномагната Бенджамин Брафман заявил, что они с его клиентом готовят судебный иск против 47-летней звезды "Криминального чтива"."Заявления госпожи Турман, которые она сделала журналу New York Times, тщательно изучат и расследуют, прежде чем будет принято решение о целесообразности возбуждения против нее судебного дела", - сказал Брафман.Адвокат добавил, что заявления Умы Турман очень огорчили Вайнштейна. Мол, в течение многих лет они дружили и тесно сотрудничали, поэтому ее признания стали для Харви "ударом".Также адвоката Вайнштейна удивляет, почему Ума Турман столько лет молчала и только сейчас все рассказала."Почему она ждала 25 лет, прежде чем сделать эти заявления? Он считал ее своей коллегой и другом, и у них были отличные рабочие отношения, результатом которых стали несколько успешных проектов", - сказал Брафман.Также адвоката Вайнштейна удивляет, почему Ума Турман столько лет молчала и только сейчас все рассказала."Почему она ждала 25 лет, прежде чем сделать эти заявления? Он считал ее своей коллегой и другом, и у них были отличные рабочие отношения, результатом которых стали несколько успешных проектов", - сказал Брафман.