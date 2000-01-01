06.02 02:38 MIGnews.com

В Австралии туристов чуть ли не съели крокодилы

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Трое туристов из Дании вынуждены были всю ночь просидеть на крыше автомобиля, спасаясь от крокодилов, сообщает Berlingske Media.По словам Александра Хенсана, он и его супруга вместе с их общим другом, путешествуя по Австралии, попытались пересечь реку на внедорожнике, однако из-за высокого уровня воды, их машина застряла, и начала потихоньку тонуть. Позднее горе-туристы заметили двух рептилий, приближающихся к машине и решили перебраться на крышу в надежде обезопасить себя от крокодилов. Машину постоянно раскачивало из-за течения, поэтому они всю ночь просидели в страхе, поспав всего лишь около часа, посетовал собеседник агентства."Было совершенно темно, горело лишь аварийное освещение в машине. Мы очень испугались: до этого мы видели крокодилов только в зоопарке", - рассказал Александр Хенсан.Туристам удалось спастись только утром, когда упал уровень воды в реке. Они сняли с крыши автомобиля багажник и использовали его как защиту от крокодилов, при этом пытаясь выбраться с притоки вброд.По словам Хенсана, после того как они выбрались из воды, им пришлось бежать через лес почти 10 км. В конце концов, туристов подобрали местные аборигены, в гостях у которых им пришлось находиться 9 дней, поскольку их поселения отрезало от материка наводнением.Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что рождественскими улицами Мельбурна гулял крокодил. Местные жители увидели на улицах рептилию и вызвали полицию.