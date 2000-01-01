Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







06.02 02:38   MIGnews.com

В Австралии туристов чуть ли не съели крокодилы

Трое туристов из Дании вынуждены были всю ночь просидеть на крыше автомобиля, спасаясь от крокодилов, сообщает Berlingske Media.

По словам Александра Хенсана, он и его супруга вместе с их общим другом, путешествуя по Австралии, попытались пересечь реку на внедорожнике, однако из-за высокого уровня воды, их машина застряла, и начала потихоньку тонуть. Позднее горе-туристы заметили двух рептилий, приближающихся к машине и решили перебраться на крышу в надежде обезопасить себя от крокодилов. Машину постоянно раскачивало из-за течения, поэтому они всю ночь просидели в страхе, поспав всего лишь около часа, посетовал собеседник агентства.

"Было совершенно темно, горело лишь аварийное освещение в машине. Мы очень испугались: до этого мы видели крокодилов только в зоопарке", - рассказал Александр Хенсан.
Туристам удалось спастись только утром, когда упал уровень воды в реке. Они сняли с крыши автомобиля багажник и использовали его как защиту от крокодилов, при этом пытаясь выбраться с притоки вброд.

По словам Хенсана, после того как они выбрались из воды, им пришлось бежать через лес почти 10 км. В конце концов, туристов подобрали местные аборигены, в гостях у которых им пришлось находиться 9 дней, поскольку их поселения отрезало от материка наводнением.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что рождественскими улицами Мельбурна гулял крокодил. Местные жители увидели на улицах рептилию и вызвали полицию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:51
Вино и шоколад сохраняют молодость
03:36
Памела Андерсон встречается с мужчиной, младше её на 12 лет
01:27
Женщинам Омана разрешили стать таксистами
00:28
Вышел первый трейлер нового эпизода "Звездных войн"
23:18
Вайнштейн обиделся на Уму Турман
21:49
Нетаниягу занял пост министра здравоохранения
21:13
Япония признает палестинское государство
20:51
Правительство Польши отменило визит Беннета
20:22
Либерман: В Газе нет гуманитарного кризиса
19:59
Израиль: Украинок и молдованок делали проститутками
19:30
Террорист в Ариэле - араб из Яффо
19:25
Ливан подозревает Израиль в шпионаже
18:33
Данон: СБ ООН необходимо повлиять на Аббаса
17:51
В сети появилось видео теракта в Ариэле  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus