Мелания Трамп вновь поставила супруга в неудобное положение
На эти выходные Дональд и Мелания Трамп вместе с сыном Бэрроном улетели во Флориду, чтобы отдохнуть в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Сойдя с трапа самолета, Дональд и Мелания должны были ненадолго задержаться, чтобы сделать протокольное фото. Однако в этот раз первая леди не задержалась для протокольного фото с супругом, а также не дала ему свою руку, а молча проследовала с сыном к авто кортежа.
Трампу не оставалось ничего, кроме как помахать рукой журналистам.
Видео в понедельник, 5 февраля опубликовал в Twitter местный журналист Джордж Беннетт, передает Daily Mail.