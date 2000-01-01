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06.02 06:38   MIGnews.com

Мелания Трамп вновь поставила супруга в неудобное положение

На эти выходные Дональд и Мелания Трамп вместе с сыном Бэрроном улетели во Флориду, чтобы отдохнуть в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Сойдя с трапа самолета, Дональд и Мелания должны были ненадолго задержаться, чтобы сделать протокольное фото. Однако в этот раз первая леди не задержалась для протокольного фото с супругом, а также не дала ему свою руку, а молча проследовала с сыном к авто кортежа.

Трампу не оставалось ничего, кроме как помахать рукой журналистам.

Видео в понедельник, 5 февраля опубликовал в Twitter местный журналист Джордж Беннетт, передает Daily Mail.



Издание отмечает, что Мелания выбрала образ в патриотических цветах - темно синие джинсы и вишневый плащ. Возле аэропорта их встречали около 30 сторонников американского президента.

Интересно, что 22 января супруги отметили 13 лет семейной жизни, однако в этом году они не поздравили друг друга в соцсетях.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент. Первый такой случай произошел во время прибытия Трампа с официальным визитом в Израиль, второй — в аэропорту Рима.


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