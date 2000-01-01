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Женщинам Омана разрешили стать таксистами | Фото:06.02 01:27   MIGnews.com

Женщинам Омана разрешили стать таксистами

Правительство Омана приняло решение разрешить женщинам работать в такси.

Об этом в понедельник, 5 февраля сообщает издание Gulf News со ссылкой на королевскую полицию

"Правительство стремится предоставить женщинам равные права на бизнес и трудоустройство", - говорится в заявлении.

Отметим, до настоящего времени таксистами в Омане могли быть только мужчины.

Планируется, что машины с женщинами-водителями будут отличаться по цвету от традиционных оранжевых и белых такси. Представительниц прекрасной половины человечества посадят на авто розового или голубого цвета.

Многие женщины позитивно оценивают данное решение. По их словам, они будут чувствовать себя более безопасно и комфортно когда будут знать, что к месту назначения их везет женщина.

Кроме того, это не скажется на конкуренции с мужчинами-таксистами. По словам одного из работников индустрии, его клиенты в большинстве случаев мужчины

Напомним, в прошлом году Саудовская Аравия объявила, что позволит женщинам водить автомобиль.
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