06.02 01:27 MIGnews.com

Женщинам Омана разрешили стать таксистами

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Правительство Омана приняло решение разрешить женщинам работать в такси.Об этом в понедельник, 5 февраля сообщает издание Gulf News со ссылкой на королевскую полицию"Правительство стремится предоставить женщинам равные права на бизнес и трудоустройство", - говорится в заявлении.Отметим, до настоящего времени таксистами в Омане могли быть только мужчины.Планируется, что машины с женщинами-водителями будут отличаться по цвету от традиционных оранжевых и белых такси. Представительниц прекрасной половины человечества посадят на авто розового или голубого цвета.Многие женщины позитивно оценивают данное решение. По их словам, они будут чувствовать себя более безопасно и комфортно когда будут знать, что к месту назначения их везет женщина.Кроме того, это не скажется на конкуренции с мужчинами-таксистами. По словам одного из работников индустрии, его клиенты в большинстве случаев мужчиныНапомним, в прошлом году Саудовская Аравия объявила, что позволит женщинам водить автомобиль.