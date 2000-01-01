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twitter.com/@DrDoreGold 05.02 20:56   MIGnews.com

Что Чак Норрис делает в Израиле?

Бывший генеральный директор Министерства иностранных дел Израиля Дори Голд опубликовал фотографию с актером Чаком Норрисом в одном из ресторанов Герцлии в Twitter. Фото было сделано в субботу, 4 февраля.

Актер и мастер боевых искусств Чак Норрис и в правду настолько крут, что решил взяться за Ближний Восток, и приехал на выходные в Израиль. Однако, судя по всему, визит 76-летнего актера в Израиль носит неофициальный характер и пока неизвестно с какой целью голливудская звезда решила посетить Святую Землю.

Так что если бы Дори Голд не опубликовал фотографию с "техасским рейнджером", мы бы так и не узнали о визите популярного актера.

Отметим, что Чак Норрис снял в Израиле три фильма, в том числе знаменитый "Отряд Дельта". Он также известен и своим особым отношением к израильскому государству, в частности к премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Норрис не скрывал своей симпатии к главе израильского правительства и также призвал общество голосовать за него.
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