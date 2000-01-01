Водные процедуры круглый год: как нагреть воду в бассейне
Использовать дачный бассейн по назначению можно не только в жаркую летнюю погоду. Эксперты «Акваполиса» расскажут о действенных способах подогрева воды в открытых резервуарах и помогут подобрать тепловой насос для бассейна, чтобы вы могли наслаждаться купанием круглый год.
Солнечные коллекторы
Солнечные коллекторы — эффективный и экономически выгодный способ подогрева воды в бассейне, особенно, если на участке отсутствует электричество. Смонтировать установку можно возле чаши или на крыше дома. Так как скорость нагрева воды напрямую зависит от количества солнечного света, попадающего на устройство, специалисты рекомендуют устанавливать коллекторы с южной стороны под углом 30 ℃. Главные преимущества такого нагревателя:
используется для резервуаров различного объема;
экономит 100 % затрат на платные энергоресурсы;
не требует наличия электросети.
При покупке обращайте внимание на материал изготовления. Выбирайте солнечные батареи из полипропилена, синтетического каучука или полиэтилена — они прослужат долго.
Проточный нагреватель
Такие приборы применяются для подогрева воды в надувных или каркасных бассейнах объемом не более 35 кубов. Главное условие установки — наличие электросети, рассчитанной на нагрузку от 3 до 18 кВт. Вода подается при помощи циркуляционного насоса в емкость со встроенным ТЭНом, проходя через который нагревается и возвращается в бассейн. Преимущества оборудования:
компактные размеры;
быстро нагревает воду;
в моделях с термостатом можно регулировать температуру нагрева.
Специалисты рекомендуют использовать проточную систему подогрева, если температура пропускаемой воды не ниже 18 °C.
Теплообменник
Прогреть воду в уличном бассейне поможет установка теплообменника. Устройство подключается к центральной системе отопления или газовому котлу и представляет собой колбу с нагревательным контуром (змеевик с теплоносителем), попадая в которую жидкость прогревается. Достигнув необходимой температуры (показатель определяется термостатом), вода подается в бассейн. Преимущества теплообменников:
экономичность в использовании;
подходит для различных по объему бассейнов (выбор мощности оборудования (от 13 кВт до 120 кВт) зависит от размера резервуара).
Тепловой насос
Тепловые насосы для бассейнов используют тепло грунта, воды или воздуха для подогрева и поддержания комфортной температуры в домашнем водоеме. Устройство отличается экономичностью (на 1 кВт электроэнергии приходится 6 кВт тепла) и способно нагреть воду до +60 °C, даже если за окном от 0 °C до –7 °C. Среди основных преимуществ теплонасосов:
простота обслуживания:
низкая шумность;
отсутствие необходимости использования топлива и электроэнергии для нагрева воды;
экологичность.
Выбирая тепловой насос, обращайте внимание на мощность агрегата (9,5–13,5 кВт достаточно для резервуара объемом до 60 кубов). Для крупных бассейнов (более 150 кубов) рекомендуется использовать 2–3 теплонасоса.